Валанчюнас стал 1-м в НБА с 1975 года, кто собрал по 12 подборов в защите и нападении в матче плей-офф

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас записал на свой счет 25 подборов в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Финиксом» (99:110, 0-1).
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