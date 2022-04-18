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Валанчюнас стал 1-м в НБА с 1975 года, кто собрал по 12 подборов в защите и нападении в матче плей-офф

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас записал на свой счет 25 подборов в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Финиксом» (99:110, 0-1).

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