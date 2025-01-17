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Владимир Соловьёв попал в плохую ситуацию: Время показало, кто прав. Трагедии не избежали

Владимир Соловьёв попал в плохую ситуацию: Время показало, кто прав. Трагедии не избежали

ФОТО: Pavel Kashaev/Globallookpress Владимир Соловьёв был уверен в своих словах, но попал в плохую ситуацию.

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Комментарии
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Э
Эмма
Жириновский 🙏🏻 был грамотный. Соловьев - просто эрудированный.
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17 час.
Yvan
И то и другое неверно. Соловьёв - шоумен, Жириновский - политик.
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8 час.
Э
Эмма
🙂 Так мы об одном и том же! Первоначально я именно так и написала: грамотный политик и эрудированный шоумен, но для краткости опустила сказуемые-существительные (и к чему вторить общеизвестное?), сохранив и акцентируя характеристики-определения. Элементарно. 🙂 Не спешите не соглашаться, не подумав, батенька! 🙃 Удачи! ☕️🍬
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7 час.

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