Владимир Соловьёв попал в плохую ситуацию: Время показало, кто прав. Трагедии не избежали

Э

Эмма

🙂 Так мы об одном и том же! Первоначально я именно так и написала: грамотный политик и эрудированный шоумен, но для краткости опустила сказуемые-существительные (и к чему вторить общеизвестное?), сохранив и акцентируя характеристики-определения. Элементарно. 🙂 Не спешите не соглашаться, не подумав, батенька! 🙃 Удачи! ☕️🍬