«Политическое самоубийство»: почему провалилась поездка «канцлера Украины» Мерца в Киев

В попытке предотвратить провал ВСУ на фронте, Германия выделила еще более миллиарда евро на военные нужды Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Крайне туманная ...
- Чудо в Тихом океа...
- ВА Двойная жизнь Сос...
"канцлер Украины" - 100 баллов.