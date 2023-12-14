Глава ТПП России предложил проработать комплексную поддержку производственного МСП по итогам большой пресс-конференции Путина

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин прокомментировал для «ФедералПресс» экономические поручения, которые президент РФ Владимир Путин дал в рамках большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной в этом году с прямой линией:«Президент РФ привел данные, по которым промышленное производство в стране уверенно растет – 3,6 %.