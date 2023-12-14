ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава ТПП России предложил проработать комплексную поддержку производственного МСП по итогам большой пресс-конференции Путина

Глава ТПП России предложил проработать комплексную поддержку производственного МСП по итогам большой пресс-конференции Путина

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин прокомментировал для «ФедералПресс» экономические поручения, которые президент РФ Владимир Путин дал в рамках большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной в этом году с прямой линией:«Президент РФ привел данные, по которым промышленное производство в стране уверенно растет – 3,6 %.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх