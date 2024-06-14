«Город-герой. Город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести»: Аксёнов поздравил севастопольцев с днём города Сегодня городу-герою исполнился 241 год.
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«Город-герой. Город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести»: Аксёнов поздравил севастопольцев с днём города Сегодня городу-герою исполнился 241 год.