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Тульские новости

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Дмитрий Аленичев в большом интервью о возвращении в «Арсенал»

Дмитрий Аленичев в большом интервью о возвращении в «Арсенал»

Главный тренер Тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев перед матчем с костромским «Спартаком» рассказал о возвращении в «Арсенал», знакомстве с командой, травмах, требованиях к игрокам и ожиданиях от сезона.

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