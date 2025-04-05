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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о чемпионстве «ПСЖ»: «Не переполняют эмоции, потому что нам не смогли составить достойную конкуренцию. И все в команде понимают, что наша цель дальше»

Сафонов о чемпионстве «ПСЖ»: «Не переполняют эмоции, потому что нам не смогли составить достойную конкуренцию. И все в команде понимают, что наша цель дальше»

«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей❤️ Большой, классный день для моей карьеры. Не переполняют эмоции.

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