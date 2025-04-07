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Царьград

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Обвал рынка: индекс Nikkei упал на 6,88% из-за пошлин США

Обвал рынка: индекс Nikkei упал на 6,88% из-за пошлин США

Токийская фондовая биржа завершила торги резким падением на 6,88% из-за пошлин США. Индекс Nikkei пострадал на фоне решения Дональда Трампа ввести таможенные сборы на продукцию из 185 стран, включая 25% на автомобили.

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