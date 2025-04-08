Задача живой изгороди — отделять загородный участок от внешнего мира или очерчивать зоны внутри сада

Цель живой изгороди — отделить пригород от внешнего мира или разделить участки внутри сада. Кроме того, он может служить фоном для цветников, скрывать неприглядные здания и выполнять другие второстепенные функции.
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