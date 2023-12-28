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Показаны редкие кадры появления британского танка Challenger 2 украинской армии

Показаны редкие кадры появления британского танка Challenger 2 украинской армии

Одним из результатов личной встречи президентов Украины и США, состоявшейся в декабре прошлого года в Вашингтоне, стал «танковый прорыв», в ходе которого, после снятия Берлином ограничений на реэкспорт немецких ОБТ «Леопард», несколько европейских стран, как и сама Германия, начали передавать Киеву эти бронемашины в разной модификации.

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