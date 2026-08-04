Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

12 Glaring Realities Of Marxist Socialism

12 Glaring Realities Of Marxist Socialism

12 Glaring Realities Of Marxist Socialism Authored by Christian Milord via The Epoch Times, In a free society that embraces free markets and the rule of law, young people must be made aware of the glaring realities regarding the alleged “fuzzy and warm” nature of Marxist (collectivism, communism, progressivism, socialism) iterations.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии