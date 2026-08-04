12 Glaring Realities Of Marxist Socialism Authored by Christian Milord via The Epoch Times, In a free society that embraces free markets and the rule of law, young people must be made aware of the glaring realities regarding the alleged “fuzzy and warm” nature of Marxist (collectivism, communism, progressivism, socialism) iterations.
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