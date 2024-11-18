Известный американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что его родная страна перешла в новую стадию противостояния с Россией, разрешив всушникам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским землям.
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