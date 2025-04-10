В Российском венчурном форуме в Казани ожидается участие Фалькова

Автор: Динара ПрокопьеваВалерий Фальков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Российском венчурном форуме в Казани ожидается участие министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который возглавляет оргкомитет форума.
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