Губернатор Гладков: в селе Никольском после атаки ВСУ загорелся ангар

В селе Никольском в Белгородской области после удара дрона ВСУ загорелся ангар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале По словам чиновника, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
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