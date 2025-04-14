❗️Врач: Избавиться от стресса тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости «Любая зависимость — в голове.
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❗️Врач: Избавиться от стресса тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости «Любая зависимость — в голове.