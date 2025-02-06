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Азизян: у Шары Буллета были проблемы со здоровьем перед боем с Пейджем

Азизян: у Шары Буллета были проблемы со здоровьем перед боем с Пейджем

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что состояние здоровья стало главной причиной поражения спортсмена в поединке с британцем Майклом Пейджем.

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