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ФСБ задержала гражданина Беларуси, готовившего теракт на Кубани по заданию СБУ

ФСБ задержала гражданина Беларуси, готовившего теракт на Кубани по заданию СБУ

В Краснодарском крае задержали иностранного гражданина, готовившего подрыв административного здания в Новороссийске по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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