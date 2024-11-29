В Казани ограничили движение на улице Фермское шоссе из-за воды на дороге

В Казани ограничили движение на улице Фермерское шоссе из-за большого количества воды на дороге. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, было принято решение ограничить движение на улицу Оренбургский проезд.
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