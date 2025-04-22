Студенты СГМУ заняли второе место на всероссийской конференции по хирургии

Всероссийская студенческая конференция с международным участием состоялась в Ярославле.В Ярославском государственном медицинском университете состоялся Всероссийский симпозиум по детской хирургии, а также 31-я всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста».
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