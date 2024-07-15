Вариантов не было: почему фон дер Ляйен осталась председателем ЕК

Ученый-специалист по Евросоюзу, преподаватель Лондонского университета и бывший депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Бек объяснил в беседе с РЕН ТВ, почему Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пост председателя Еврокомиссии.
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