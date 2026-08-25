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Серена и Алькарас вышли в четвертьфинал микста на US Open – испанец провел и выиграл первый матч с апреля

Серена Уильямс и Карлос Алькарас обыграли Эрин Рутлиф и Ллойда Глэспулла в первом круге микста US Open – 5:3, 4:1.

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