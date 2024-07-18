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Без вина виноватые: байопик о вдове Клико и пари с Прилучным

Без вина виноватые: байопик о вдове Клико и пари с Прилучным

В российских кинотеатрах выходят сразу два фестивальных хита. Из Торонто приехали биографическая драма «Мадам Клико» — о той самой французской производительнице шампанского — и лента «Я же говорила», действие которой разворачивается в аномально жарком Риме, напоминающем скорее Марс, чем столицу Италии.

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