Без вина виноватые: байопик о вдове Клико и пари с Прилучным

В российских кинотеатрах выходят сразу два фестивальных хита. Из Торонто приехали биографическая драма «Мадам Клико» — о той самой французской производительнице шампанского — и лента «Я же говорила», действие которой разворачивается в аномально жарком Риме, напоминающем скорее Марс, чем столицу Италии.