Военные сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают новые попытки прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кедр, чьи слова приводит РИА Новости.
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