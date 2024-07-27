ФСБ: три жителя Каспийска задержаны за подготовку нападений на правоохранителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел (МВД) России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.
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