В конце октября на Украине вновь обострилась борьба за Россию между президентом Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком, главой политсовета партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ»), которого сам Зеленский определил в свои главные враги.
В конце октября на Украине вновь обострилась борьба за Россию между президентом Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком, главой политсовета партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ»), которого сам Зеленский определил в свои главные враги.
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