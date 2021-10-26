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Битва за Россию. Зеленский схлестнулся с Медведчуком

Битва за Россию. Зеленский схлестнулся с Медведчуком

В конце октября на Украине вновь обострилась борьба за Россию между президентом Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком, главой политсовета партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ»), которого сам Зеленский определил в свои главные враги.

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