Захарова назвала пасхальное поздравление Зеленского «передозом»

Украинскому президенту мерещится украинский шеврон на плече у Бога Владимир Зеленский в своем видеопоздравлении украинского народа с Пасхой заявил, что Бог носит на своем плече шеврон с украинским флагом.
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