Выставка о второй жизни прочитанных газет открылась в парке «Зарядье»

В белокаменном подклете Старого Английского Двора парка «Зарядье» 9 ноября открылась выставка Тани Бродской «Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет», посвященная этому виду периодических изданий, сообщает mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии