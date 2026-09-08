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«Пережить потерю не удается»: почему Ольга Погодина почти исчезла из светской хроники и какой стала её жизнь после трагедии

«Пережить потерю не удается»: почему Ольга Погодина почти исчезла из светской хроники и какой стала её жизнь после трагедии

Ольга Погодина привыкла разделять профессию и личную жизнь. На экране — актриса, за кадром — продюсер, много лет работавшая вместе с Алексеем Пимановым.

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