Россияне рассказали, что покупают участки под ИЖС для сохранения средств

Большинство россиян (58%) приобретают жилую недвижимость для собственного проживания, 23% - для детей и родителей, а 14% - для сохранения своих сбережений, следует из результатов опроса "Авито Недвижимости".
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