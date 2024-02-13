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Из Госдумы отозвали проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов

Из Госдумы отозвали проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов

Законопроект о запрете использования названий населенных пунктов, которые могут быть восприняты как оскорбительные или уничижительные для жителей был отозван депутаты Государственной думы РФ от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым.

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