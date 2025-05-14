Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 569 подписчиков

Саудовская Аравия заявила о желании продолжать усилия по украинскому конфликту

Саудовская Аравия заявила о желании продолжать усилия по украинскому конфликту

Саудовская Аравия готова и дальше быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, его слова передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх