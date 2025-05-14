Саудовская Аравия заявила о желании продолжать усилия по украинскому конфликту

Саудовская Аравия готова и дальше быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, его слова передает РИА Новости.
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