Выступление певицы Азизы на юбилейном вечере Ильи Резника вырезали из эфира

Выступление певицы Азизы на юбилейном вечере Ильи Резника вырезали из телевизионного эфира также, как это произошло с песней Наташи Королевой в ходе праздничного концерта ко Дню Победы в Кремлевском дворце.
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