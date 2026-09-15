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Штормовое предупреждение для Кубани: дикий ветер, ливни, грозы и похолодание, а потом...

Штормовое предупреждение для Кубани: дикий ветер, ливни, грозы и похолодание, а потом...

Сегодня и завтра, 16 сентября, в регионе прогнозируют комплекс метеоявлений: ливни с грозами, градом и ветром с порывами до 23 метров в секунду.

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