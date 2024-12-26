Маринка: ядовитая разновидность карпа

Чтобы отравиться популярной рыбой фугу, совсем не обязательно лететь в Японию. Добро пожаловать в Казахстан — тут своих ядовитых рыб хватает! И никакое это не импортозамещение, маринка там испокон веков водится, просто мы все к ней давно привыкли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии