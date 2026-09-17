В Болохово установили доску для рисования мелом

Доска появилась после истории со школьницей Ксенией, которая рисовала на площадке «Смешариков». Губернатор пообещал установить такие доски на всех детских площадках региона.
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