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Тульские новости

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В Болохово установили доску для рисования мелом

В Болохово установили доску для рисования мелом

Доска появилась после истории со школьницей Ксенией, которая рисовала на площадке «Смешариков». Губернатор пообещал установить такие доски на всех детских площадках региона.

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