Для восстановления железнодорожной инфраструктуры нужна баснословная сумма

Для реабилитации всей железнодорожной инфраструктуры Республики Молдова необходимо 3 миллиарда евро. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире передачи «Территория свободы» на телеканале RLIVE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии