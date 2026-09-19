В Забайкалье избиратели смогут проголосовать на дому до 20 сентября

В Забайкальском крае избиратели, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно посетить избирательный участок, вправе проголосовать на дому.
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