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Регион 29

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Завтра «Водник» сыграет против «Мурмана» на вызезде

Предпоследняя для «жёлто-зелёных» игра в рамках регулярной части Чемпионата страны пройдёт 26 февраля в 18:30 — на мурманском стадионе «Строитель»Предпоследняя для «жёлто-зелёных» игра в рамках регулярной части Чемпионата страны пройдёт 26 февраля в 18:30 — на мурманском стадионе «Строитель»Несмотря на то, что «Мурман» скорей всего не проходит в стадию «плей-офф» (сейчас у команды всего 22 очка в турнирной таблице), матч всё равно обещает быть интересным.

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