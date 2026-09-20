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Царьград

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Слишком короткий и долгий сон приводят к старению органов. Сколько норма?

Слишком короткий и долгий сон приводят к старению органов. Сколько норма?

Об этом рассказали исследователи Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета. Исследование, опубликованное в журнале Nature, рассказывает о том, что слишком короткий (менее 6 часов) и слишком долгий (более 8 часов) сон связаны с ускоренным биологическим старением почти всех органов — от мозга и сердца до лёгких и иммунной системы.

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