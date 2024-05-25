Старший брат главы Ингушетии был арестован по делу о мошенничестве

Старший брат главы Ингушетии Магомеда Башир Калиматов был арестован по делу о мошенничестве. Это произошло после того, как следствие обратилось в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу.
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