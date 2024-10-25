В Сети опубликованы панорамные кадры Селидово в ДНР, за которое ведутся бои

Появилось первое панорамное видео из Селидово, откуда стремительно отступают боевики ВСУРИА Новости узнали, что значительная часть украинских боевиков, засевших в городе Селидово, решила отступить со своих позиций.
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