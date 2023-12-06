Столичный Пожарно-спасательный центр стал частью выставки «Поехали-2023»

Работники расчетов быстрого реагирования рассказали о своей деятельности и провели мастер-класс для москвичей на площадке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии