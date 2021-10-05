«Он будет лицемером, если этого не сделает»: почему королевские эксперты считают, что принцу Гарри нужно расторгнуть контракт с Netflix 1 октября на Netflix состоялась премьера нового мюзикла о принцессе Диане, главную роль в котором исполнила Жанна де Ваал.
Популярные статьи
- Впервые после его смерти: Что сказала Елизавета II о своём покойном муже
- «Их называют холостяками, а нас – старыми девами»: актриса Бритт Экланд рассказала, почему женщинам никогда не стоит играть Джеймса Бонда
- «Я – худший кошмар ресторана»: Виктория Бекхэм назвала любимое блюдо и рассказала про свою диету
Свежие комментарии