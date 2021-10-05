«Он будет лицемером, если этого не сделает»: почему королевские эксперты считают, что принцу Гарри нужно расторгнуть контракт с Netflix 1 октября на Netflix состоялась премьера нового мюзикла о принцессе Диане, главную роль в котором исполнила Жанна де Ваал.