7 ноября Землю накроет слабая магнитная буря

В четверг, 7 ноября, на Земле ожидается магнитная буря слабой интенсивности, сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, пишет РБК.
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