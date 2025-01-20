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Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире

Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире

Антидиффамационная лига (ADL; детище еврейской масонской ложи Бней-Брит, созданное в начале XX века для пресечения любой критики еврейства и массированного преследования деятелей, обвинённых в "антисемитизме") на днях представила результаты масштабного исследования ADL 100 Global, охватившего более 58 тысяч человек в 103 странах.

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