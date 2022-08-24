Полковник морской пехоты США в отставке: Армейскими играми Россия демонстрирует, что на Украине использует далеко не весь свой военный потенциал

Восьмые по счету Международные армейские игры, которые организовывает и проводит Российская Федерация, призваны продемонстрировать не только военное мастерство российских солдат и офицеров, но и сохраняющееся военно-политическое сотрудничество Москвы с другими странами.
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