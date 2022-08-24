Военное обозрение

3 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Зато Лука их сильно любит...Украинский депута...
  • Mikhail Stepanov
    И чем это им поможет?!Польская пресса: ...
  • Ирина Богданова
    Макарон очень свободен рядом с Байденом?  Поддержка бандерлогов ?- это свобода? Как и Гитлера когда-то?  Тогда тоже с...«Это цена борьбы ...

Полковник морской пехоты США в отставке: Армейскими играми Россия демонстрирует, что на Украине использует далеко не весь свой военный потенциал

Полковник морской пехоты США в отставке: Армейскими играми Россия демонстрирует, что на Украине использует далеко не весь свой военный потенциал

Восьмые по счету Международные армейские игры, которые организовывает и проводит Российская Федерация, призваны продемонстрировать не только военное мастерство российских солдат и офицеров, но и сохраняющееся военно-политическое сотрудничество Москвы с другими странами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх