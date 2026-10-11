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Spiegel: СДПГ проголосовала за исключение Шрёдера после встречи с Путиным

Spiegel: СДПГ проголосовала за исключение Шрёдера после встречи с Путиным

Окружной комитет Социал-демократической партии Германии в Верхнем Пфальце проголосовал за исключение экс-канцлера Герхарда Шрёдера после его визита в Россию на день рождения главы государства Владимира Путина.

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