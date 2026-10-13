Адвокат из Красноярского края пойдет под суд в Севастополе

В Севастополе перед судом предстанет адвокат палаты Красноярского края. Следственный комитет завершил расследование дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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