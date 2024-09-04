Астронавты проекта «Артемида» отправятся на Луну в скафандрах, оснащенных 4G

Высадка миссии «Артемида 3» на Луну станет историческим событием со времен Аполлона. Однако эта миссия принесет с собой и удивительное новшество: астронавты впервые будут использовать технологию сотовой связи 4G на лунном грунте.
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