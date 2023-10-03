Врач-терапевт Романенко назвала разрушающие печень привычки

Неправильный образ жизни может привести к серьезному заболеванию органа.Печень по праву считается главным фильтром организма, имеющим высокий потенциал для регенерации, однако ее возможности небезграничны.
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